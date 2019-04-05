Суд оштрафовал жителя Киева на 17 тысяч гривен за надругательство над часовней Десятинного монастыря Украинской православной в Вербное воскресенье.

Фото: monasteries.org.ua

Об этом говорится в приговоре суда, передают «Українськi Новини».

Установлено, что 9 апреля 2017 года в 16:30 подсудимый с особым цинизмом надругался над культовым сооружением, а именно, справил естественные потребности на фасад Десятинного храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ с тыльной его стороны.

Такие действия возмутили представителей храма, но нарушитель, продолжая свои преступные действия, в грубой, нецензурной форме начал выкрикивать оскорбительные фразы в адрес Украинской Православной Церкви.

Таким образом,киевлянину правоохранители инкриминировали хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся исключительным цинизмом (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса).

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемом уголовном правонарушении не признал.

Он дал показания, согласно которым 9 апреля 2017 года он употребил бокал вина в ресторане на Львовской площади и решил прогуляться по Пейзажной аллее, затем ему стало плохо и он пошел искать туалет.

«В поисках уборной он почувствовал, что ему достаточно плохо, у него было головокружение от длительного терпения, и он убедившись что людей нет, которые могли бы его увидеть, справил свою нужду, зайдя за тыльную сторону здания. Сразу же прибежали служители церкви и повалили его на землю, применив силовые приемы и повредив ему одежду и сумку», - указаны в приговоре пояснения подсудимого.

Суд отверг показания подсудимого, признав их не правдивыми.

В частности, служитель храма сообщил, что 9 апреля 2017 года в день праздника Вербного воскресенья был занят по церковным делам, но увидел, как обвиняемый справлял нужду прямо на стену храма, хотя рядом было много других мест.

Также от последнего чувствовался запах алкоголя, из сумки торчала бутылка с алкоголем.

После того, как он сделал замечание обвиняемому, тот хотел уйти во избежание какой-либо ответственности, после чего свидетель вызвал охранника, с которым они вместе удерживали обвиняемого до приезда полиции. Действия подсудимого им были восприняты как глумление над святыней, и он ожидал, как минимум, услышать извинения от обвиняемого за свои действия.

Охранник в суде подтвердил показания монаха.

Суд отметил, что согласно данным Министерства культуры и Киевской городской государственной администрации, сооружение на фундаменте Десятинной церкви не является официально зарегистрированным культовым сооружением.

В то же время, суд подчеркнул, что на данном сооружении находится крест, купола и изображения на церковную тематику, а значит, его можно идентифицировать как церковь.

Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в Вербное воскресенье.

Суд отметил, что подсудимый занимается волонтерской деятельностью, характеризуется позитивно, является главой общественного объединения "Родинний затишок".

В итоге суд приговорил обвиняемого к штрафу 17 тыс. гривен.

Осужденный обжаловал приговор.