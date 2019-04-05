На сайте cerkva.info 3 апреля было опубликовано открытое обращение митрополита УПЦ КП Белгородского и Обоянского УПЦ КП Иоасафа (Шибаева) под названием «Не могу молчать!». По мнению владыки, в ПЦУ «явно творится беззаконие».

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Более того, митрополит считает, что «на наших глазах и с нашим невольным участием произошел церковный переворот», в ходе которого «обманом сменили на только Предстоятеля Церкви, но и саму Церковь направили по какому-то лживому пути», сообщают «Вести».

При этом подчеркивается, что сама подготовка к дарованию томоса об автокефалии «велась в каком-то тайном шушуканьи между окружением Патриарха – митрополитом Епифанем, архиепископами Евстратием и Агапитом. Все происходящее представлялось в виде каких-то отрывочных полуслухов-полупредположений, никто не знал точного положения дел. Правда, уже тогда «вражеская пресса» писала о том, что молодое окружение Патриарха имеет тайный план устранить Патриарха от управления, но никто этому не верил. А, выходит, напрасно не верили!».

Запрет патриарху Филарету выдвигать свою кандидатуру на выборах предстоятеля ПЦУ, как уверен митрополит Иоасаф, противоречит канонам - поскольку «все епископы имеют право быть избранными». Свое согласие принять в качестве предстоятеля церкви митрополита Епифания Иоасаф поясняет гарантиями со стороны патриарха, что «управлять Церковью будут вместе – Патриарх Филарет и Митрополит Епифаний». Также Иоасаф считает неканоничным принятие устава ПЦУ, который участники Собора 15 декабря 2018 года приняли, «ни разу не видя его в глаза, пользовались только слухами, получаемыми от архиепископа Евстратия, да обрывками сведений из интернета. Проект текста, который и был принят, мы получили за 2 часа до самого голосования».

Отдельно акцентируется внимание на проблеме приходов ПЦУ в диаспоре, которые, согласно томосу и уставу, должны быть переданы в юрисдикцию Константинопольского патриархата. «Вопрос о диаспоре решился так – хотя в Уставе есть это требование (отхода диаспоры к Вселенскому Патриарху), но на деле это требование не будет выполняться – диаспора на полных правах останется в Церкви».

Далее митрополит Иоасаф критикует состав и деятельность Синода ПЦУ, который формируется довольно произвольно, по усмотрению предстоятеля, что ведет к «отбрасыванию принципа соборности». Иерарха возмущает внутреннее разделение в ПЦУ, когда меньшая часть иерархов в торжественных случаях сослужит патриарху Филарету во Владимирском соборе, а большая часть - митрополиту Епифанию в Михайловском Золотоверхом монастыре. Также его несогласие вызывает отсутствие патриарха на интронизации предстоятеля ПЦУ.

Иоасаф отдельно подчеркивает какой шок у него вызвало первое заседание синода ПЦУ: «Началось просто глумление над Старцем-Патриархом! В этом преуспевали митрополит Симеон и епископ Герман, участвовал и митрополит Макарий. Они в непочтительном, чтобы не сказать в хамском тоне, требовали отобрать у Патриарха право на управление Киевскими приходами. Архиереи бывшего Киевского Патриархата, помалкивали, давая возможность глумиться над Патриархом. Вы читали в опубликованных Журналах Синода слова – Почетный Патриарх Филарет утвержден в качестве Управляющего приходами Киева. А на самом деле, он был утвержден только после того, как он хотел уйти с заседания Синода и обратиться с Заявлением к общественности».

Обращение завершается обличительными словами в адрес молодых архиереев ПЦУ, которые, по мнению митрополита Иоасафа, предали своего Патриарха и повинны в грехе лжи.