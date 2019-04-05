Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Сергея Базюка и назначил на эту должность Владислава Косинского, который, по данным СМИ, «крышевал» криминальные схемы на Сумщине.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства от 4 апреля.
Также Порошенко уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка.
Напомним, 13 марта Порошенко подписал указ об увольнении начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Косинского.
Местные СМИ сообщали, что глава Сумского управления СБУ уличен в использовании вертолета для служебных целей, принадлежащий совладельцу сети супермаркетов «АТБ» Геннадию Буткевичу. Детективы НАБУ якобы зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.
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