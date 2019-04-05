Верующие ровенского села подали в суд на чиновников областной госадминистрации, зарегистрировавших общину Православной Церкви Украины с теми же данными, что и у общины Украинской Православной Церкви, и ликвидировавших общину УПЦ без ее ведома.

Фото: УПЦ

На следующий день после захвата своего храма, 4 апреля, Петропавловская религиозная община села Постойное Костопольского района Ровенской области подала заявление в суд на Ровенскую ОГА. Об этом рассказал Информационно-просветительскому отделу УПЦ настоятель прихода протоиерей Александр Мальчук.

Чиновники незаконно зарегистрировали приход ПЦУ по недействительным документам, с теми же регистрационными данными, что и у существующей религиозной общины УПЦ.

3 апреля, вооружившись недействительными документами, активисты ПЦУ срезали замки и проникли в здание храма УПЦ.

По словам священника, конфликт в селе начался еще 14 января, и с этого времени сторонники ПЦУ совершили несколько неудачных попыток захватить храм.

«Им это не удалось, поскольку наша религиозная община, можно сказать, в полном составе осталась в лоне УПЦ», - сказал он.

Свою верность канонической УПЦ и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию прихожане подтвердили на общем собрании религиозной общины 12 февраля. На собрании присутствовали 96 человек, а всего свои подписи за то, чтобы остаться в УПЦ, поставили 210 человек религиозной общины, отметил настоятель.

Через несколько дней, 17 февраля, в селе состоялось собрание территориальной общины. Как рассказал отец Александр, люди, присутствовавшие на собрании, к храму никакого отношения на имели.

«Приехал депутат Областного совета Олексийчук Анатолий Антонович, агитировал за ПЦУ, председательствовали на собрании преподаватели школы, которые никогда не ходили в храм и не имели права этого делать, – продолжил он. – Соответственно, по результатам голосования посторонних людей, были поданы документы на перерегистрацию религиозной общины УПЦ, и в Ровенской ОГА эти нелегитимные документы приняли и зарегистрировали вместо нашего прихода - приход ПЦУ и выдали им выписку из ЕГР ... И вот вчера приехала полиция, сделала живой коридор для этих инициаторов, нашу общину оттеснили в сторону, меня вообще с лестницы сбросили в цветник. Под нецензурные ругательства в нашу сторону и нашей Церкви, члены ПЦУ срезали замки и ворвались в здание храма».

Священнослужитель подчеркнул, что религиозная община имеет все документы, подтверждающие право собственности на церковь, поэтому намерены отстаивать свои законные права в суде.

«Сегодня наша община – около 40 человек – ездила в Ровенскую ОГА, где нас заверили, что не знали о захвате храма. Они предположили, что инициаторами стали представители местной власти. Стоит отметить, что действительно там присутствовали наш председатель ОТГ Пустовит Александр Михайлович, местный сельский староста, было много людей не из нашего села, вероятно из Костополя, – продолжил о. Александр. – Однако мы уже подали заявление в Костопольский суд на Ровенскую ОГА, которая зарегистрировала религиозную общину ПЦУ по нелегитимным документам с теми же регистрационными данными, что и у нашей религиозной общины. Совершенно непонятно, по какому праву они изменили наш устав».

Клирик Сарненско-Полесской епархии также сообщил чиновникам, что в случае игнорирования их прав и свобод, верующие УПЦ в следующий раз придут на молитвенное стояние под ОГА всем приходом.

«Если у нас забрали храм, то мы будем молиться здесь, – сказал он, – мы надеемся, что нас услышали. В РОДА нам пообещали пока опечатать храм до решения суда».