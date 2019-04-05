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В Польской Церкви высказались по поводу автокефалии новой Православной Церкви Украины.

Фото: УПЦ

Архиерейский Собор Польской Православной Церкви 2 апреля на своем официальном сайте опубликовал Заявление по «украинскому вопросу», сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Святой Архиерейский Собор Польской Автокефальной Православной Церкви ознакомился с корреспонденцией об автокефалии в Украине, которая была получена из: Константинополя, Александрии, России, Сербии, Румынии, Албании, Кипра, Болгарии, Чехии, Украины, Совета по правам человека при ООН и писем группы верующих Польской Автокефальной Православной Церкви», — отмечается в документе.

Архиерейский Собор заявил, что Польская Церковь подтверждает свою позицию относительно церковной ситуации в Украине, которая была отражена в резолюциях от 9 мая 2018 года и от 15 ноября 2018 года.

Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва от имени Архиерейского Собора в частности заявил, что его Церковь выступала и выступает «за предоставление полной независимости — автокефалии Православной Церкви в Украине».

При этом архиереи Польской Церкви под термином «Православная Церковь в Украине» подразумевают форму административного устройства канонической Церкви, а не новосозданной с помощью Фанара религиозной группировки ПЦУ.

«Автокефалия Церкви в Украине должна основываться на догматических и канонических нормах всей Церкви, а не группы раскольников. Те, кто отступили от Церкви, при этом лишены священнического рукоположения, не могут представлять собой здоровый церковный организм. Это неканонические действие, нарушающее евхаристическое и межправославное единство», — говорится в заявлении.

Также в документе сказано, что Польская Православная Церковь с целью урегулирования церковной жизни в Украине сотрудничает с другими Поместными Церквами. Архиереи Польской Церкви призывают всех тех, для кого дорого единство Православия, к молитве за то, чтобы Бог даровал это единство братской Украине.
ForUm

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