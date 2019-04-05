Загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу в 2,5 млрд долларов в виде ущерба экологии и потери ресурсов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Исследования показали, что загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу в миллиарды долларов в качестве убытков и потери ресурсов», - говорится в сообщении.

Ученые предупреждают, что социально-экономическая цена убытков от пластиковых отходов для мирового сообщества недооценена.

Отмечается, что загрязнение пластиком негативно сказывается на рыбном хозяйстве, аквакультуре, рекреационной деятельности и глобальном благополучии. Так, например, из-за загрязнения на 1-5% уменьшается польза, которую люди могут получать от океанов.

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в бюллетене по загрязнению морской среды, оценка расходов, вытекающих из потери пользы от океанов, которую также называют стоимостью морской экосистемы, составляет до 2,5 млрд долларов в год.

Исследование также показало, что пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну, а ежегодно в мировые океаны попадает около 8 млн тонн пластика.

Возглавляющая исследования доктор Никола Бомонт, эколог-экономист Плимутской морской лаборатории, сказала, что это исследование по изучению социального и экономического влияния выброса пластика в море, является первым в своем роде.

«Наши расчеты – это первый шаг к определению цены за пластик», - сказала Бомонт.

По ее словам, утилизация тонны пластмассы обходится человечеству в сотни, а не в тысячи долларов, как это происходит в том случае, если сбрасывать подобные отходы в морскую среду.

«Сейчас мы торгуем углеродом, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу, поэтому мы должны иметь возможность делать что-то подобное и с пластмассами», - заявила она.

Доктор Кейли Уайлс, преподаватель Университета Суррея, отметила, что исследования впервые показало «всестороннее» влияние мирового загрязнения пластиком. «Кроме того, что пластмассы имеют разрушительное воздействие на наши экологические и морские системы, они также прямо и косвенно влияют на общество. Количественная оценка огромных материальных и нематериальных затрат, связанных с пластиковыми отходами в море, поможет обосновать необходимость уделять больше внимания и ресурсов на защиту морей для будущих поколений», - отметила она.

Напомним, 27 марта Европарламент одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика.