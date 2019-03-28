Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Закон вступит в силу после одобрения Европейским советом, сообщает 112 Украина.

Ожидается, что с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий – в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологичной альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено.

Ряд одноразовых продуктов, которые содержат некоторое количество пластика, в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки - в обязательном порядке на упаковке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

Законопроект также увеличивает квоты по разделению мусора. К 2025 году не менее 77% пластиковых бутылок должны быть утилизированы вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель возрастет до 90%. Кроме того, пластиковые бутылки с 2025 года должны как минимум на 25% состоять из вторсырья, к 2030 году - на 30%.

Напомним, за отказ от одноразовых пластиковых изделий в конце октября проголосовал Европейский парламент. Законодатели отметили, что около половины всего мусора на пляжах Евросоюза – пластик. Также на пластик приходится три четверти всего мусора в Мировом океане. Согласно планам, к 2025 году 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок будут перерабатываться.