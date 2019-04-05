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В Киеве установлено 139 специальных экологически безопасных контейнеров для опасных отходов (отработанные батарейки, энергосберегающие лампы и ртутные термометры).

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева публикует карту дислокации таких контейнеров.

«Заботьтесь об окружающей среде, выбрасывайте опасные отходы именно в такие контейнеры», - призвали в департаменте.

В случае если вы замечаете, что контейнер повредили или у Вас возникают другие вопросы по установке и обслуживанию этих контейнеров, обращайтесь в КП «Киевкоммунсервис» по телефонам (044) 594-77-11, (044) 531-77-14.
ForUm

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