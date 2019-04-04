Депутаты Европарламента в четверг приняли обновленные правила функционирования европейского рынка газа.

Согласно результатам голосования, обнародованным на сайте Европейского парламента, «за» проголосовали 465 депутатов, против – 95, еще 68 – воздержались, сообщает Укринформ.

Новые правила дополняют Газовую директиву ЕС и распространяют положения газового законодательства ЕС по соблюдению рыночных условий на все газопроводы, которые выходят из стран ЕС, или входят на территорию стран-членов из территории третьих стран, как в море, так и на суше. В частности, на эти газопроводы будет распространяться правовая норма так называемого анбандлинга, или «измельчения» собственности, по которой вопросами добычи, транспортировки и реализации газа должны заниматься разные компании, что является мерой предостережения против монополизации рынка.

Как отметил накануне во время слушаний в Европарламенте Еврокомиссар по вопросам климатических воздействий и энергетики Ариас Каньете, по новой Директиве энергетическое законодательство Европейского Союза будет применяться ко всем газопроводам, соединяющим европейский рынок с третьими странами. Ни один такой газопровод не должен действовать по исключениями или по законам третьей страны.

«Это важно для европейской энергетической безопасности, для европейского суверенитета и для европейской солидарности. С практической точки зрения это означает, что ключевые принципы европейского энергетического законодательства о доступе к рынку, тарифному регулированию, анбандлингу (диверсификации) собственности и прозрачности будут распространяться на все газопроводы из третьих стран», - отметил Еврокомиссар.

Он обнародовал данные, согласно которым Евросоюз ныне импортирует 77 процентов потребляемого газа, при этом почти 90 процентов этого газа поступает на территорию ЕС по газопроводам из третьих стран. Газовое законодательство ЕС отныне будет применяться ко всем этим газотранспортным линиям - как на суше, так и в море, на территории или в территориальных водах стран-членов. Это решающий шаг к построению конкурентного и эффективного газового рынка ЕС.

По словам еврокомиссара, законодательство предусматривает определенные исключения в применении Директивы, решение о применении которых в каждом конкретном случае будет принимать Европейская Комиссия после проведения при необходимости консультаций с национальными операторами европейских газотранспортных систем. Компромиссы, достигнутые при разработке Газовой директивы ЕС, предоставляют странам-членам возможность заключать двусторонние соглашения с третьими странами о сотрудничестве с газовыми операторами, но такие соглашения также являются предметом согласования с Европейской Комиссией, имеющей разрешительные полномочия в этом вопросе.

Еврокомиссар особо подчеркнул, что такие двусторонние соглашения должны соответствовать европейскому законодательству и не должны нарушать правила Газовой директивы.

Положения документа позволяют Евросоюзу противодействовать монопольным тенденциям на газовом рынке ЕС. Это касается и российского «Газпрома», который остается одним из ключевых поставщиков газа на европейский рынок. Новое газовое законодательство ЕС, в частности, ограничивает «Газпром» в монопольном распоряжении мощностями газопровода «Северный поток-2», уменьшает риски попыток использовать газ как инструмент политического влияния.

«Отныне все газопроводы из стран, не являющихся членами ЕС, включая «Северный поток-2», должны действовать по европейским правилам: обеспечивать их доступность для третьих (хозяйственных) субъектов, анбандлинга собственности, установления недискриминационных тарифов и прозрачность. Это будет результатом усиления энергетической безопасности нашего континента», - отметил по этому поводу депутат Европейского парламента Ежи Бузек.