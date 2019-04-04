Закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО.

Об этом на мероприятии, посвященном НАТО, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Закупка Турцией системы ЗРК С-400 у России на сумму 2,5 миллиарда долларов США представляет большую угрозу для НАТО и для прочности этого Альянса», - сообщил он.

Пенс добавил, что Соединенные Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как союзник НАТО покупает оружие у противников Альянса.

Вице-президент также призвал Анкару определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, хочет ли она рисковать безопасностью Альянса из-за безответственных решений, которые подрывают безопасность блока.

Напомним, Турция отвергла предостережения со стороны США о приобретении в России систем противовоздушной обороны С-400.

После этого Пентагон заявил о прекращении поставок Турции оборудования для истребителей F-35.