Пентагон заявил о прекращении поставок Турции оборудования для истребителей F-35.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Это стало первым практическим шагом США в ответ на покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Американские чиновники сообщили своим турецким коллегам, что они не получат дальнейшей поставки соответствующего оборудования F-35, необходимого для подготовки к прибытию самолета.

«В ожидании однозначного решения Турции отказаться от доставки С-400, поставки и деятельность, связанные с функционированием F-35, были прекращены», - сказал подполковник ВВС США Майк Эндрюс.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил на днях, что хочет, чтобы союзник по НАТО Турция осталась в программе самолетов F-35, но добавил, что Анкаре для этого необходимо приобрести ракетные комплексы Patriot.

Турция заявляла, что не может принять предложение США о комплексах Patriot. Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которое используют другие страны НАТО.

Турецкие чиновники уверяют, что первые два F-35 прибудут в Турцию в этом году в ноябре.

Напомним, Турция отвергла предостережения со стороны США о приобретении в России систем противовоздушной обороны С-400.