Плодами Томоса стали насилие, конфликты, противостояния, слезы и страдания верующих.

Фото: Прямий

Об этом говорится в «Заявлении Священного Синода УПЦ о ситуации в украинском и мировом Православии», опубликованном 3 апреля на официальном сайте УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

«Церковная действительность в Украине свидетельствует, что для православных христиан Томос не принес ни единства, ни мира, ни покоя, как это обещали год назад инициаторы этой идеи из церковных и государственных кругов. Зато, плодами Томоса стали насилие, конфликты, противостояния, слезы и страдания верующих Украинской Православной Церкви.

Все эти факты свидетельствуют, что простая легализация раскола не меняет раскольников, которые остаются враждебными и агрессивными к Церкви. Только покаяние и искреннее признание раскольниками своих ошибок перед Церковью и возвращения в ее лоно может принести мир и единство в церковную жизнь Украины», - сказано в заявлении.

Насилие, дискриминация и нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви уже попали в поле зрения международных правозащитных организаций, сказано в Заявлении.

«В частности, это нашло отражение в последнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Эти правонарушения, которые часто поддерживаются представителями власти на местах, компрометируют наше государство в мире. Насилие, захваты наших храмов и другие противоправные действия не приведут к церковному единству в Украине. Это ложный путь и нужно иметь мужество признать эту ошибку», - говорят в УПЦ.

Кроме того, УПЦ призвала власти Украины прекратить давление на Церковь.

«Просим представителей действующей власти прекратить искусственное инициирование изменения подчиненности наших приходов, поскольку среди нашего духовенства и прихожан нет на это внутреннего запроса. Считаем, что кампания по дискредитации Украинской Православной Церкви, запрет на присутствие духовенства нашей Церкви в армии, попытки насильно изменить название нашей Церкви и другие подобные антицерковные действия являются стратегической ошибкой власти в сфере внутренней политики и стабильности в государстве», - сказано в тексте заявления Синода УПЦ.