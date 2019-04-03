Двое американских сенаторов разработали законопроект, предусматривающий введение новых санкций против РФ из-за агрессии в Украины и вмешательства во внутренние дела США.

Об инициативе сенаторов США от Республиканской и Демократической партий, Марка Рубио и Ван Холенце, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Post.

«Документ, известный под названием «Закон о вмешательстве» является одним из последних усилий американских законодателей по усилению давления на Москву из-за того, что они считают целым рядом проявлений плохого поведения - от агрессии в Украине и участия в гражданской войне в Сирии до попыток воздействия на выборах в США», - отмечается в материале.

Сенаторы, инициировавшие законопроект, объявляли это предложение и в прошлом году. Впрочем, тогда документ, получивший двухпартийную поддержку, был заблокирован для вынесения на голосование лидерами Сената, которые имеют тесную связь с президентом Трампом.

В нынешнем проекте закона, в частности, отмечается, что директор национальной разведки США в течение 30 дней должен установить, вмешивалась ли Россия или любое другое иностранное правительство в федеральные выборы в США. Если да, закон требует среди прочего обязательное введение санкций в течение 10 дней. При этом указывается, что под ограничения могут попасть, в том числе, российские банки и энергетические компании. В предложенном перечне указываются, в частности, «Сбербанк России», ВТБ, «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» и «Россельхозбанк».

Кроме того, среди ограничительных мер предлагается запретить все операции, подпадающие под юрисдикцию США, по суверенному долгу РФ, операции с российскими государственными облигациями, а также долгами любого субъекта, находящегося в собственности или контролируемого правительством Российской Федерации.

Для получения статуса закона, законопроект должен быть утвержден Палатой представителей и Сенатом, а также подписан президентом США.

Напомним, 27 марта государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что в ближайшие дни он может объявить о дополнительных мерах для противодействия российской агрессии в Украине.