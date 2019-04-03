В Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

«(Относимся) негативно», - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает Интерфакс.

«Мы не понимаем, что имеется в виду», - добавил он.

«Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна и она тоже хорошо известна», - заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Хатчисон заявила, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

«Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушное, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море», - объявила она на брифинге.

Она добавила: «Очень важно, чтобы в Черном море была обеспечена безопасность Румынии, Болгарии и Украины, также как и Грузии, это касается как их судов, так и побережья».