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Голосеевский районный суд Киева в связи с заменой судьи начал заново рассматривать обвинительный акт в отношении столичного полицейского Сергея Олейника. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, на заседании прокурор во второй раз зачитал обвинительный акт, после чего суд определил порядок исследования доказательств и начал исследовать письменные доказательства обвинения, которые приобщались предыдущему составу суда.

На следующем заседании, которое назначено на 25 апреля 2019 года, суд продолжит исследовать письменные доказательства обвинения. После исследования доказательств суд заслушает показания потерпевших, свидетелей и обвиняемого.

Напомним, в феврале 2016 года на Киеве во время погони за автомобилем BMW, патрульный Олейник открыл по машине огонь из табельного оружия. В результате стрельбы погиб 17-летний пассажир Михаил Медведев. Полицейскому инкриминируют умышленное убийство, покушение на убийство и превышение служебных полномочий.
ForUm

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