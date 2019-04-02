Сегодня, 2 апреля, в Дарницком районе столицы произошел пожар в 5-этажном офисном здании по адресу Харьковское шоссе 201/203, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в г. Киеве в 9:15.

На место происшествия немедленно было направлено отделение ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник на 1-м этаже, загорелись материалы для утепления здания с распространением на 2 этаж, площадь пожара составила 150 кв. м.

До прибытия первых спасательных подразделений работники из соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар, был госпитализирован 1 пострадавший с отравлением угарным газов и 2 граждан осматривали сотрудники скорой помощи.

В 9:59 пожар был локализован, а в 10:36 – ликвидирован.

В результате пожара закопчены стены и потолок помещения, выбиты окна помещения и повреждена мебель и личные вещи.

На место пожара выезжали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 30 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняются.