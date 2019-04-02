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Вероятность выхода Британии из ЕС без соглашения является чрезвычайно высокой.

Об этом заявил координатор Европарламента по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, сообщает «Европейская правда».

Британский парламент накануне провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.

«Палата общин снова голосует против всех вариантов. Жесткий Brexit становится почти неизбежным. В среду в Великобритании есть последний шанс: выйти из тупика, или столкнуться с пропастью», - написал Верхофстадт в своем Twitter.

Напомним, 29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.
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