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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о том, что покинет пост к моменту истечения своего мандата 28 апреля. Эту новость распространило в понедельник, 1 апреля, государственное информационное агентство APS, сообщает DW.

До ухода с поста президента Бутефлика собирается принять «важные решения, которые обеспечат стабильность государственных институтов», говорится в сообщении.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления. В субботу, 30 марта, сотни тысяч активистов в очередной раз вышли на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.

11 марта Бутефлика сообщил о том, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, намеченных на 18 апреля.

После этого  заявления число участников протестных акций заметно увеличилось, так как алжирцы опасались, что, отсрочив выборы, глава государства сможет сохранить должность даже после истечения мандата.

29 марта на улицы столицы североафриканской страны вышел миллион человек. При этом активистов поддержали некоторые ключевые политики страны. Так, 26 марта отставки Бутефлики потребовал замминистра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех.

В воскресенье, 31 марта Бутефлика сформировал переходное правительство, во главе с Нуреддином Бедуи, ранее занимавшим пост главы МВД.

Абдельазиз Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года. Противники политика утверждают, что после инсульта, который он перенес в 2013 году, он потерял способность самостоятельно управлять страной.
ForUm

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