Генеральный прокурор Юрий Луценко подал декларацию, в которой состояние его жены, народного депутата Ирины Луценко, ошибочно увеличено более чем на 2 миллиона долларов.

Декларации супругов за 2018 были обнародованы в едином реестре 31 марта, в последний день их представления.

Среди денежных активов генпрокурора числятся 2,450 миллиона долларов наличными в собственности жены. В то же время, в декларации самой нардепа эта сумма составляет 245 тысяч долларов.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сказала Украинской правде, что дополнительный нолик в отчетности главы ГПУ указан случайно. Чиновник подаст исправленный документ.

В общем семья Луценко, включая младшего сына Виталия, задекларировала около 4,35 млн гривен – на 1,8 миллиона меньше, чем в 2017 году.

Зарплата выросла и у главы ГПУ, который в прошлом году заработал 1782654 гривен (на 480 650 больше, чем в 2017-м), и у Ирины, которая получила 447 695 гривен.

Прибыли семьи состояли также из имущества, которая жена генпрокурора сдает в аренду. Он принес семье 1341549 гривен.

Недвижимость, автомобили и другие ценности в декларациях не изменились: по-прежнему в собственности или пользовании семьи есть столичная квартира, дом в области, два участка в Киевской и Ривненской области и гараж.

В автопарке Луценко - Mercedes-Benz 2017 года, Toyota Camry 2013 и Hyundai Grand Santa Fe 2015. Еще одна машина, Toyota Land Cruiser 200, значится в угоне.

Кроме того, Луценко говорит, что потратил значительные средства на благотворительность: на памятники, организацию мероприятия «Книга года», Одесский художественный музей, помощь бойцам ООС и вооруженным силам он вообще выложил 690 тыс.

Еще 253 423 гривен чиновник указал как расходы на «размещение телевизионного отчета о результатах деятельности ГПУ».