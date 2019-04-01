В Киеве полиция проверяет информацию о заминировании торгового центра в Шевченковском районе.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехническая служба, кинологи и спасатели. Проводится эвакуация около 2000 человек.

По спецлинии 102 обратился представитель торгового центра, который расположен на Майдане Незалежности. Он сообщил, что на электронную почту заведения поступило письмо о заминировании.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.