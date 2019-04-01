Суды в Волынской области в течение февраля-марта рассмотрели обращения религиозных общин Украинской Православной Церкви об отказе вносить в Единый реестр досудебных расследований заявлений о захвате храмов представителями Православной Церкви Украины.

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Суды обязали прокуроров или уполномоченных лиц внести в ЕРДР заявления настоятелей храмов УПЦ в селах Садов, Шепель, Веселое, Маньков, Холопичи. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как сообщается, по рещению Луцкого горрайонного суда прокурора Волынской области обязали внести в Единый реестр досудебных расследований заявление настоятеля храма УПЦ в честь Казанской иконы Божией Матери села Садов Луцкого района протоиерея Владимира Мелеся.

Из-за бездействия прокуратуры 6 февраля священник обратился с жалобой в суд. 8 февраля судом было вынесено решение обязать уполномоченных служащих внести данные в ЕРДР и начать следствие.

7 марта решением Луцкого горрайонного суда была удовлетворена жалоба настоятеля Свято-Успенского храма УПЦ села Шепель Луцкого района протоиерея Николая Иллюка, который был вынужден обратиться в суд из-за бездействия прокурора Волынской области.

21 марта решением Луцкого горрайонного суда удовлетворена жалоба настоятеля общин УПЦ в селах Маньков и Холопичи Волынской области священника Ивана Комарова, который пожаловался в суд на бездействие прокурора Волынской области за невнесение сведений о совершенных уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований.

Настоятель Свято-Покровского храма УПЦ в селе Маньков и Свято-Николаевского храма УПЦ в селе Холопичи 22 февраля сообщил, что активом новой церковной структуры ПЦУ осуществляется рейдерский захват сооружений. После того, как жалоба была проигнорирована, 25 февраля священник обратился в суд.