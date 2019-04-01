Доходы кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко выросли, а у ее мужа появился новый бизнес. Такая информация указана в новой декларации Тимошенко за 2018 год, сообщает движение Честно.

Муж Тимошенко кроме прошлогодних компаний «Геофорс» и «Леди Ю», задекларировал корпоративные права и собственность на компанию Prostor Ou. Весь бизнес Александра Тимошенко зарегистрирован в Эстонии.

В то же время, доход семьи Тимошенко в прошлом году также увеличился. В 2018 году политик задекларировала 899 800 гривен дохода (на 37% больше, чем в 2017), а ее муж Александр Тимошенко в прошлом году получил 6,9 млн (на 47% больше, чем в 2017) гривен дохода.

Согласно декларации, Юлия Тимошенко до сих пор не имеет собственного недвижимого имущества.

Тимошенко вместе с мужем арендует у двоюродной сестры Татьяны Шараповой жилой дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом. Также у Шараповой в Козине арендует два земельных участка общей площадью 3362 м кв.

Еще 2744 м кв. в Козине Тимошенко арендует у родной тети Антонины Ульяхиной.

Политик задекларировала наручные часы Vacheron Constantin; серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Mikimoto и Chanel; кольцо с мелким драгоценными камнями Dinh Van; серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Cartier; подвеску с драгоценными камнями Chopard; два ожерелья с жемчугом; кольцо с жемчугом и мелким ценным камнем; набор из сережек и кольца с драгоценными камнями.

На банковском счету Юлия Тимошенко сохраняет 668800 гривен и еще 290 тыс. гривен наличными. В предыдущей декларации за 2017 она имела 614 тыс. на счету и 290 тыс. наличными.

У мужа Тимошенко в 2018 году было 232 тысяч гривен на банковском счете (22 тыс.в 2017), а наличными сохраняется 199 тыс. евро, 540 тыс. гривен и еще 420 тыс. долларов.

Напомним, по подсчетам Честно, в течение 2018 и в течение первых двух месяцев предвыборной кампании Юлия Тимошенко потратила на телерекламу почти 215 млн гривен.

Стоит также отметить, что избирательный фонд своей кампании Тимошенко наполнила средствами партии «Батькивщина».

Предыдущую кампанию Тимошенко финансировали прежде всего физлица, поэтому модель финансирования кампании у нее кардинально изменилась.