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С 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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