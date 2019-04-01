С 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.