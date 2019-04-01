Полицейские устанавливают все обстоятельства взрыва в Днепровском районе Запорожья, в результате которого погиб малолетний, другой находится в больнице. Открыто уголовное производство.

31 марта в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции Запорожья поступило сообщение о том, что по ул. Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

На место происшествия немедленно выехало руководство Днепровского отдела полиции, начальник ювенальной превенции, следователи, взрывотехники, кинологи и медицинские работники. Установлено, что малолетние 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливая. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство, которое парень 2005 года рождения через некоторое время, гуляя по ул. Винницкой, бросил на землю перед собой. В результате произошел взрыв, вызвавший телесные повреждения малолетних.

Детей немедленно госпитализировали в больницу, жизнь старшего спасти не удалось, младшему 2006 года рождения оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по признакам ст.264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.