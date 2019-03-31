Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко собирает под стенами Центральной избирательной комиссии в Киеве «массовку» с целью осуществления провокаций. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер Александр Барабошко.
«Расценки стоять под ЦИК от Тимошенко», – написал Барабошко.
В качестве доказательства блогер приводит скриншоты переписки, в которой обсуждается время и место сбора, а также оплата за услуги и бонусы за дополнительных людей, которых удастся привлечь к готовящейся провокации.
«Сегодня с 18:00 до 22:30 (+- 30 минут). Будет работа, 300 гривен, всех рассчитываю на карту, за приведенных людей бонус 20 грн, 40 мест. Суть работы массовка. Возраст, вес, стиль одежды не важны, места разлетаются быстро, жду желающих в личных сообщениях», – говорится в переписке.
В свою очередь ранее политический эксперт Алексей Вороненко обнародовал информацию о том, что штаб Тимошенко массово завозит в Киев людей с целью срыва выборов.
«Поступила свежая информация из Харькова, подтвержденная знающими людьми из Киева. Юлия Тимошенко руками своих штабистов и агитаторов на зарплате собирает в Харькове бригады спортсменов с тем, чтобы везти их на Киев – под выборы. Мало того, процесс уже идет полным ходом и в Киев на данный момент прибыло две таких бригады по 30-40 человек. Сколько их будет всего – пока неизвестно», – написал Вороненко.
Он также предположил, что таким образом Юлия Тимошенко, понимающая, что честным путем ей выборы не выиграть, решила попытаться их сорвать.
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