СБУ изъяла 120 кг наркотиков на 10 млн долларов в Закарпатской области. Об этом в субботу, 30 марта, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«В ходе обысков в квартире одного из фигурантов дела правоохранители изъяли около 120 кг (!) наркотического вещества. На «черном рынке» стоимость такого количества вещества составляет 10 млн долларов США», - говорится в сообщении.

По ее данным, группа лиц занималась перемещением наркотиков через границу.

Как сообщает пресс-служба СБУ, заблокирован транснациональный канал контрабанды героина в Европу.

Оперативники СБУ установили, что один из активных участников группировки планирует переместить оптовую партию героина с обустроенных в приграничные «транзитных баз» в Европу.

«Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его выезда в ЕС. Сегодня во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более ста двадцати килограмм героина», - говорится в сообщении.

«Эта спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного связанными с международными террористическими организациями уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии», - отметили в СБУ.

Также, СБУ в зоне ООС разоблачила на взятке руководителя управления Гоструда.