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Гражданина Грузии, известного в криминальных кругах как «Валера Кутаисский», выдворили из Украины с запретом на въезд в страну на 5 лет, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

По информации полиции, 40-летний «вор в законе» с уголовным прозвищем «Валера Кутаисский» прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы - вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего направился в Харьков.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, известно, что вора «короновали» в 2002 году в Москве, у него несколько судимостей за тяжкие преступления (наказание отбывал в местах лишения свободы в Грузии).

«В Украине «Валера Кутаисский» намеревался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установить и расширять свое влияние на криминальные процессы, а именно сплачивать и контролировать деятельность «барсеточников». Кроме того, «вор в законе» собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых «сходках» для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния», - сказал А.Крищенкко.

«Валеру Кутаисского» выдворили за пределы страны и запретили въезд в Украину на 5 лет.
ForUm

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