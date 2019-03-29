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Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве. Об этом сообщил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает ТАСС.

«Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет», - отметил российский постпред.

Грозов сказал, что приглашение украинской стороне было направлено «заблаговременно, в начале марта». «Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ», - уточнил постпред России.

Напомним, 9 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

6 февраля посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.
ForUm

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