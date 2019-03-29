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Кандидаты в президенты уплатили из избирательных фондов за рекламу на телеканале «Україна» 260 миллионов гривен, и это составляет пятую часть от расходов фондов всех кандидатов.

Об этом во время пресс-брифинга рассказала аналитик из партийных финансов движения «ЧЕСНО» Елена Никулина, сообщает Укринформ.

«Больше всего получил телеканал «Україна», на котором стоимость рекламы является самой дорогой и на котором достаточно активно заказывают (рекламу. - Ред.) политики, этот телеканал имеет высокие рейтинги. Телеканал «Україна» получил 260 миллионов гривен - и это 23% от расходов всех фондов кандидатов, это ощутимая доля, пятая часть расходов», - отметила аналитик.

По ее данным, телеканал ICTV получил за предвыборную рекламу 102 млн грн, «Iнтер» - 100 млн грн, СТБ - 90 млн грн, «1+1» - 74 млн грн.

«В первую десятку (по количеству полученных от кандидатов средств - ред.) вошли три компании, которые не являются телеканалами и не оказывают медиарекламу — это «Медіа-баїнг», «Високий замок» и «Інтерконтиненталь», которые предоставляют услуги по размещению наружной рекламы и изготовлению печатной продукции», - отметила Никулина.

Она также подчеркнула, что в ТОП-10 компаний, которым кандидаты перечисляли средства из избирательных фондов, вошел региональный телеканал «Сфера-ТВ», получивший за телерекламу 25 млн грн.

Напомним, 44 кандидата на пост президента Украины официально потратили на агитацию 1 млрд 273 млн грн. 
ForUm

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