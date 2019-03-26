44 кандидата на пост президента Украины официально потратили 1 млрд 273 млн грн. Данные в соответствии с промежуточными финансовыми отчетами кандидатов об использовании средств избирательного фонда, опубликованы на сайте ЦИК 25 марта, сообщили ForUm’у в Комитете избирателей Украины.

Большинство средств кандидаты потратили на использование СМИ – на это было направлено 853 млн грн.

В процентном отношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%).

В абсолютном отношении больше всего на рекламу потратили Петр Порошенко (251 млн грн), Юлия Тимошенко (118 млн), Александр Вилкул (97 млн), Сергей Тарута (80 млн), Владимир Зеленский (64 млн), Олег Ляшко (59 мл), Анатолий Гриценко (52 млн). Юрий Бойко потратил на рекламу 39 млн, Александр Шевченко - 34 млн, Руслан Кошулинский - 11 млн, Евгений Мураев – 11 млн, Андрей Садовый – 10 млн.

Семь кандидатов на пост Президента Украины пока официально не осуществляли никаких расходов во время кампании. Так, не потратили ни гривни Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев.

«Закон не устанавливает ограничений по размеру избирательных фондов кандидатов, поэтому политики могут тратить любые суммы. В результате все вместе кандидаты только официально потратили 1,2 млрд грн. Однако неофициальные расходы еще больше. В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандитатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей. Что касается значительных затрат на рекламу, это свидетельствует о низком качестве кампании. На рекламу было потрачено каждую вторую гривню с избирательных фондов кандидатов, что является чрезмерной суммой. Законодательство некоторых государств Европы (например, Польши) запрещает кандидатам тратить на рекламу больше определенного процента средств или платная политическая реклама вообще запрещена», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Информация в промежуточных отчетах охватывает период с момента открытия избирательных фондов до 18 марта 2019 года. Окончательные финансовые отчеты кандидаты подадут после выборов.