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С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом в интервью российскому изданию «Известия» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

«Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что дверь открыта. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства», - отметил он.

«С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО. Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - подчеркнул Пахон.

Он также отметил, что США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО, однако важным препятствием на этом пути остается решение территориальных вопросов, включая «крымскую проблему».

Напомним, США в 2020 финансовом году планируют выделить 250 млн долларов Украине на поддержку армии и спецслужб. 
ForUm

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