США в 2020 финансовом году планируют выделить 250 млн долларов Украине на поддержку армии и спецслужб. Об этом говорится в проекте бюджета Пентагона, сообщает УНИАН.

Средства планируется выделить в рамках так называемой «Европейской инициативы сдерживания».

«Бюджетный запрос на 2020 финансовый год включает 250 млн долларов на содействие и поддержку войск и сил нацбезопасности Украины, а также на замену вооружения и оборонных средств, предоставленных правительству Украины из арсенала Соединенных Штатов», - отмечается в документе.

В декабре 2018 года Госдепартамент США после конфликта возле Керченского пролива решил выделить Украине дополнительно 10 млн долларов.

Предполагается, что эти деньги будут потрачены на финансирование украинской армии, а также на «дальнейшее наращивание военно-морского потенциала».

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине почти до 700 миллионов долларов.