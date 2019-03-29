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Число погибших в результате пожара в небоскребе в столице Бангладеш составило 25 человек, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на AFP.

Отмечается, что среди погибших также люди, которые, спасаясь от огня, пригнули из окон.

«Число погибших составляет 25. Мы передали 24 тела их родственникам», - сказал заместитель комиссара полиции Дакки Мостак Ахмед.

Кроме того, еще более 70 человек пострадали во время пожара, они сейчас находятся в больницах.

Пожар в 22-этажном здании FR Tower в престижном торговом районе Банани в центре Дакки вспыхнул днем 28 марта.
ForUm

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