Томос, который получила Православная Церковь Украины является томосом рабства, а не свободы.

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Такое мнение высказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня в Киево-Печерской лавре во время собрания благочинных трех епархий Киевской области, сообщает Центр информации УПЦ.

«Этот печально известный томос, я не говорю о его качестве, это томос рабства, а не свободы. Все важные вопросы спрашиваются у Патриарха Константинопольского, он отвечает, говорит, как делать ... Комедия! Но перспектива этой комедии другая - дальше будет объединение с греко-католиками, под омофор Папы Римского, а дальше - еще какие-то мрачные перспективы. Зачем нам все это нужно?!», - подчеркнул он.

Митрополит Онуфрий рассказал, что УПЦ имеет больше свободы.

«У нас абсолютная свобода - делай что хочешь - все равно надо работать над спасением. А это (томос, - ред.) не даст человеку спасение.

Что нам мешает спасаться? Патриарх Московский - не мешает; Константинопольский - сейчас помогает становиться лучшими. Настоящая свобода - это свобода от греха, а не от того, что кто-то на нас влияет. Это не та свобода, ради которой надо «ломать копья». Сегодня наша Церковь имеет все свободы, которые нужны для того, чтобы эффективно совершать свое служение», - рассказал Блаженнейший Онуфрий.

Он подчеркнул, что «абсолютной свободы не бывает ни в церковной жизни, ни в светской. Не бывает абсолютной свободы ни у государства, ни у человека. Даже те, кто очень состоятельные, и те от чего-то зависят, они должны считаться с людьми, которые вокруг них. Если человек не будет так жить - он будет во внутреннем мире, каком-то искусственном, абстрактном. Такой человек не сможет жить среди людей. С людьми надо общаться, считаться. Если сосед, такой, что не нравится, все равно человек ищет добрых контактов, чтобы с ним не ссориться. Потому что это хуже, если с соседом недобрые отношения, это худшее, что может быть».

Предстоятель подчеркнул, что Господь всегда посылает условия, необходимые для совместного существования людей.

«Если бы Бог хотел, чтобы мы жили в абстрактном мире, в виртуальном мире - это другое, но Бог нас поместил рядом друг с другом. Мы должны смиряться друг перед другом, мы друг друга «шлифуем», как камни, когда их много, они друг друга оттачивают. Так и мы живем вместе, в этой совместной жизни, «отшлифовываем» друг друга и становимся пригодными для вечной жизни и спасения», - подытожил Митрополит Онуфрий.