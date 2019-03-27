Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко формирует бригады спортсменов для срыва выборов. Такую информацию в Facebook обнародовал политический эксперт Алексей Вороненко.

«Мне тут поступила свежая информация из Харькова, подтвержденная знающими людьми из Киева. Юлия Тимошенко руками своих штабистов и агитаторов на зарплате собирает в Харькове бригады спортсменов с тем, чтобы везти их на Киев – под выборы. Мало того, процесс уже идет полным ходом и в Киев на данный момент прибыло две таких бригады по 30-40 человек. Сколько их будет всего – пока неизвестно. Зачем у Тимошенко их организовывают? Кто ж нам скажет. Но несколько предположений по этому поводу напрашиваются», – написал Вороненко.

Изучив вариант, что «бригады» могут свозиться в Киев для фальсификации выборов, он отклонил его.

«Первое предположение, конечно, – попытка фальсификации выборов. Тем более, что чем ближе к их проведению, тем активнее в этом плане штаб Тимошенко. Вон неделю назад даже были опубликованы их переговоры о подкупе студентов и членов комиссий в столице. Но лично мне не совсем понятно, как спортивные ребята могут тут помочь. Заходить в кабинки и принуждать людей поставить галочку напротив Юлии Владимировны? И это не в глубинке, а в Киеве, где все на виду? Сомнительно», – отметил политэксперт.

В то же время более реалистичным ему показался вариант, который подразумевает попытку срыва выборов.

«Второй вариант кажется мне более реалистичным. Тимошенко поняла, что чем ближе к 31 марта, тем хуже социология, что она окончательно пролетает над президентством – и решила пойти ва-банк, сорвав выборы. В эту теорию и бравые парни вписываются, и выбранная локация. Потому что достаточно устроить погром нескольких участков в столице, показать на ТВ красивую картинку с правильной подачей – и все. Тимошенко сможет говорить о срыве выборов, их незаконности, необходимости пересмотреть результат или провести перевыборы. Что самое ужасное – Юлия Владимировна то ли не понимает, что такая эскалация, дестабилизация расшатывание ситуации очень на руку врагам Украины. И могут в итоге привести к потере нами страны. То ли она идет на это вполне осознанно, решив любой ценой стать президентом. В любом случае, тут одна надежда на четкую и ответственную работу правоохранителей. На то, что они смогут защитить наши выборы и наш выбор», – резюмировал Вороненко.