Россияне экспортировали за границу свои зенитно-ракетные комплексы под видом украинских, чтобы подорвать имидж Украины на международной арене.

Об этом на заседании правительства в среду рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает «Украинская правда».

По его словам, россияне в 2007 году пытались по поддельным документам переправить якобы в Эритрею, а возможно и другие страны, современные ракетные комплексы российского производства. Цель этого - подорвать имидж Украины.

«В период с 2007 года по настоящее время должностные лица «Рособоронэкспорта» по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а именно - 36 зенитных ракет «земля-воздух» 5В27Д, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора» в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием», - рассказал генпрокурор.

По данному факту, говорит Луценко, СБУ и военная прокуратура открыли в январе 2019 года уголовное производство.

Напомним, в Одесской области в порту правоохранители обнаружили 36 российских ракет «земля-воздух» для ЗРК «Печора».