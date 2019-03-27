Суд принял к рассмотрению иск настоятеля Свято-Благовещенского храма села Раков Лес о признании неправомерной перерегистрации общины УПЦ в ПЦУ.

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Волынский окружной административный суд принял решение открыть административное производство по исковому заявлению протоиерея Ростислава Сижука, настоятеля Свято-Благовещенского храма УПЦ в селе Раков Лес Камень-Каширского района Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Действующий настоятель религиозной общины села Раков Лес обратился в суд в связи с распоряжением Волынской ОГА № 123 «О регистрации уставов религиозных общин в новой редакции» от 7 марта 2019 года.

В распоряжении говорится о регистрации новой редакции устава Свято-Благовещенской общины УПЦ, в которой фигурирует новое название – Религиозная организация «Религиозная община Благовещения Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины с. Раков Лес Камень-Каширского района Волынской области».

В своем иске протоиерей Ростислав Сижук просит суд признать противоправным подпункт 1 пункта 1 данного распоряжения, в котором зарегистрированы изменения в устав Свято-Благовещенской религиозной общины.

18 марта 2019 года Волынский окружной админсуд вынес постановление о принятии искового заявления к рассмотрению и открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, община УПЦ села Раков Лес одной из первых в области была перерегистрирована в ПЦУ. Верующие оспорили это решение в административном суде. Кроме того, решением суда удалось добиться, чтобы в Единый реестр досудебных расследований внесли дело о ряде уголовных правонарушений по отношению к общине УПЦ, совершенных с начала раскола сельской общины. Сейчас верующие настаивают, чтобы храм оставался закрытым до завершения судебной тяжбы.