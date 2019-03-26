В Черткове 14-летний школьник во время игры в прятки залез в трансформаторную подстанцию ​​и сгорел заживо, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

На территории недействующей химчистки в электрощитовой горит ребенок – такое сообщение на линию «102» в 18:10 25 марта поступило от диспетчера Чертковского спасателей.

При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что четырнадцатилетний восьмиклассник вместе с пятью несовершеннолетними товарищами – все 2004-2005 годов рождения – на территории недействующей химчистки играли прятки. Место, которое выбрали для развлечений мальчики, было ограждено, но не охранялось.

В ходе игры школьники зашли в помещение электрощитовой. Одного из мальчиков ударило током. Он погиб на месте несчастья, потому что через тело школьника прошло высокое напряжение. Дети утверждают, что двери были открыты.

Кто ответит за смерть несовершеннолетнего, установит следствие. Выяснять буду правоохранители, почему вход в щитовую был не замкнут.