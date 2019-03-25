Заместитель председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко подал иск в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства.

Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее заявление.

«Подал иск в суд на Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства. Требую от «честного кандидата» извинений за откровенную клевету и голословные заявления, которые, как и ожидалось, не имеют никаких оснований», - написал парламентарий.

Березенко указал символическую сумму компенсации – одну гривню.

«Потому что считаю, что именно столько сегодня и стоит слово «самого честного» кандидата», - пояснил он.

Однако, подчеркнул Березенко, даже сейчас Гриценко еще имеет шанс извинится за свои слова и доказать, что «честных больше» не только на билбордах, но и в реальной жизни.

В заявлении нардеп указал, что речь идет о выступлении Гриценко 7 февраля в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1», в котором он заявил о попытках подкупа избирателей.