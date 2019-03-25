Сегодня, 25 марта, исполняется год со дня пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Фото: mitropolia42.ru

Как сообщает patriarchia.ru, во вторую субботу Великого поста устав Церкви предполагает сугубое поминовение почивших христиан, поэтому было принято решение именно в этот день совершить панихиды по погибшим. 23 марта на заупокойных богослужениях о жертвах пожара молились во всех храмах Кузбасса.

В Знаменский кафедральный собор в Кемерове были приглашены родственники погибших.

По окончании Божественной литургии митрополит Аристарх обратился к собравшимся в храме и призвал помнить о жертвах пожара, молиться о них Богу, имея надежду на их спасение.

После богослужения для родственников погибших был организован поминальный обед в соборной трапезной, в котором также приняли участие архиереи и глава региона. Перед началом трапезы была возглашена «Вечная память» всем погибшим при пожаре.

По окончании трапезы губернатор, архиереи и родственники посетили место трагедии, где возложили цветы к мемориальному камню.