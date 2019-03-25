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Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал посла в Украине Мари Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома.

Об этом он написал в Twitter, сообщает «Европейская правда».

«Нам нужно больше Ричардов Гренеллов (посол США в Германии. - Ред.) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут», - написал Трамп-младший.

Отметим, что в Германии призывают объявить персоной нон грата посла США Гренелла после того, как он раскритиковал немецкий план оборонных расходов.

К сообщению Трамп-младший добавил ссылку на статью издания The Daily Wire, в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.

«Нынешний посол Соединенных Штатов Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент», - сказал экс-прокурор США.

Издание со ссылкой на источник в Белом доме также сообщает, что «Трамп пытается убрать это пережиток Обамы с ее должности в Украине уже более года».

The Daily Wire - консервативное американское издание, которое неоднократно публиковало статьи, в которых впоследствии находили фактические ошибки или недоказанные заявления.

Ведущий американский сайт по факт-чекингу Snopes.com отмечает, что «DailyWire.com имеет тенденцию распространять истории, которые выводятся из контекста или не проверены».

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. 

В посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности
ForUm

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