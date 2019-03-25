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Президент США Дональд Трамп назвал «постыдным» расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Об этом он заявил журналистам, сообщает УНИАН.

Трамп подчеркнул, что Мюллер по результатам 22-месячного расследования не обнаружил сговора с Россией или препятствования правосудию.

«Ни сговора, ни препятствования правосудию. Полное и абсолютное оправдание», - написал Трамп в Twitter.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.


 
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