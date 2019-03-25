Румыния и Гондурас объявили о признании Иерусалима столицей Израильского государства.

Соответствующие заявления сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам, сообщает «Украинская правда».

Обе страны намерены перенести в Иерусалим посольства.

Западные СМИ отмечают, что эти шаги уже приветствовали в Тель-Авиве.

Между тем, пресса указала на высказывания президента Румынии Клауса Иоханниса, который заявил, что премьер-министр не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в «полном невежестве» в делах внешней политики.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

14 мая 2018 года в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.