Появилось видео эвакуации вертолетами людей с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что уже эвакуированы 397 человек из 1373. Спасатели готовятся к буксировке судна в ближайший порт.

Также отметим, что лайнеру удалось запустить три из четырех двигателей, это свидетельствует о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена сильным ветром.

Напомним, 23 марта вблизи западного побережья Норвегии у круизного корабля компании Viking Ocean Cruises в шторм вышел из строя один из двигателей. Лайнер, на борту которого находились 1300 пассажиров, сумел встать на якорь примерно в 2 км от берега. В операции по эвакуации задействованы вертолеты, на суше организован лагерь для приема людей.