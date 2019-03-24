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В морской торговый порт Одессы 23 марта вошел корабль французских ВМС M653 Capricorne, с целью запланированных учений с кораблями ВМС Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что минный тральщик класса Eridan M653 Capricorne страны-члена НАТО Франции прибыл для совместных учений по программе PASSEX и поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море.
Тральщик с полным водоизмещением 625 тонн относится к минным охотникам класса Eridan.
Корабль вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Его экипаж состоит из 49 человек, среди которые пятеро офицеры.
Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2.
Артиллерийское вооружение − 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также есть радиолокационная станция и гидроакустическая система.
К слову, НАТО построит в Польше склад для хранения военной техники США.
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