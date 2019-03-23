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В польском Повидзе НАТО планирует построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Wall Street Journal.

На этом объекте планируют хранить американские бронированные машины, вооружение и боеприпасы. Строительство начнется летом и продлится около двух лет. Стоимость проекта - 260 млн долларов.

«Это показывает, насколько близко мы работаем с США», — заявил Столтенберг. Объект нужен для укрепления присутствия США, которое расширилось в Польше.

В целом подобных объектов для хранения американского вооружения будет пять — один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они нужны для возможности быстрого развертывания войск США в Европе.

Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.

Напомним, Польша объяснила отказ приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой.
ForUm

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