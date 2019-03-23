Политики обменялись мнениями по ряду международных тем. В частности, Меркель и Трамп обсудили украинский вопрос.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Они обсудили международные темы, в том числе НАТО, Украину и вопросы торговли»,–говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

Также, Трамп напомнил немецкому канцлеру, что необходимо платить более весомый вклад в бюджет Североатлантического альянса.

Кроме НАТО, строны обсудили торговлю между Евросоюзом и США. Кроме того, лидеры обсудили риски и проблемы, связанные с выходом Великобритании из состава ЕС.

Напомним, что ранее Меркель отказалась принять предложение США о направлении кораблей ВМС Германии в Керченский пролив. Канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.

К слову, Трамп решил отменить новые санкции против КНДР.