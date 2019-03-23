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Министерство финансов Соединенных Штатов подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечает офис контроля за иностранными активами (OFAC), санкциии вводятся против 14 физических и 17 юридических лиц, причастных к деятельности иранской Организации оборонных инноваций и исследований (SPND). Последняя оказывала поддержку организациям, которые уже находятся под санкциями и их персонал сыграл важную роль в ядерных усилиях иранского режима.

«Соединенные Штаты продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты для предотвращения развития в Иране оружия массового уничтожения», - подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

Отметим, это уже 25 пакет санкций против Ирана. В общем эти ограничения охватывают 960 физических и юридических лиц, самолеты и морской транспорт.

Накануне Трамп решил отменить новые санкции против КНДР.
ForUm

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