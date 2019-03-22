В штабе партии «Батькивщина» кандидата в президенты Юлии Тимошенко готовят массовый подкуп студентов и членов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют сделанные в разное время и на разных локациях аудиозаписи, оказавшиеся в распоряжении журналистов, сообщает Golos.ua.

Отмечается, что сегодня обнародована лишь малая часть полученного журналистами материала, который они успели расшифровать. В дальнейшем редакция планирует целую серию новостей и статей на основании оказавшихся у них данных. Также журналисты намерены выложить архив с доказательствами построения сети по скупке голосов.

В частности, в начале записи начальница киевского избирательного штаба «Батькивщины» Влада Молчанова признает, что у партии есть проблема с «заходом» в студенческие городки и обращается за помощью к некоему студенческому активисту.

«Мы ищем молодого человека, который бы нам этот вопрос закрыл. В частности, по сотрудничеству со всеми студенческими общежитиями. Ну приходить, находить руководителя самоуправления, зал собрать, послушать как кто-то из наших лидеров выступил, задать ему вопрос. С администрацией ВУЗов буду решать вопрос я, там, где это возможно. Потому что мы всех ректоров и государственных, и частных знаем», – говорит Молчанова.

При этом, когда речь заходит непосредственно о студгородках, то она прямо говорит о планирующемся подкупе их администраций и обитателей.

«Ну, а где немножко такие коменданты несговорчивые, то можно и на коммерческой основе работать с сеткой. Также – привлекать активную молодежь, которая акциям. Работаем по бартеру – мы им площадку спортивную поставим, или ремонт в общаге сделаем, мы большая строительная компания, нам так легче (Влада Молчанова является основателем и руководителем строительной компании Stolitsa Group. – Ред.). По бартеру – поддержка на акциях, распространение информации, а агитатор – платная работа. Нужно установить такие контакты с молодежью, с общежитиями, с вузами, чтобы там по вашему звонку тысяча ребят потом старалась», – рассказывает начштаба.

Заканчивая общение со студенческим активистом, ему обещают, что в случае удачной «работы» на президентских выборах, его также привлекут для подобной деятельности на время парламентской кампании. После чего в штабе переходят к обсуждению подкупа членов избиркомов.

«В комиссии много технических кандидатов. Я хочу, чтобы в каждой комиссии было у меня по восемь человек. У нас это платно. Там идет зарплата. Нужны политично-фанатичные, мы помогает сделать карьеру», – заявила Влада Молчанова.

«Продолжение истории с организацией штабом Юлии Тимошенко массового подкупа с целью фальсификации выборов читайте в следующих материалах», – сказано в сообщении.

По данным издания, с Владой Молчановой тесно сотрудничает Алла Шлапак, которую ранее уличили в построении сетки для скупки голосов в пользу Юлии Тимошенко.