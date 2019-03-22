Кандидат в президенты и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко неоднократно посещала Министерство внутренних дел и встречалась с его председателем Арсеном Аваковым перед выборами.

Об этом сообщается в расследовании «Схем».

Так, в субботу, 16 марта – в день акции «Национальным корпуса» и «Национальных дружин» журналисты зафиксировали, как «Мерседес» и автомобиль сопровождения Тимошенко заехали на территорию МВД без всякой проверки. В то время как другие при въезде - проверяли с собаками.

И это – далеко не первая встреча министра Авакова и кандидата Тимошенко, сообщают журналисты.

В октябре прошлого года «Схемы» зафиксировали ее визит в МВД.

С территории ведомства выехал тот же Mercedes с автомобилем сопровождения, которые журналисты увидят впоследствии, 16 марта.

По информации источников, министр и лидер «Батькивщины» встречались также 23 декабря прошлого года в «Крепости» - комплексе специальных объектов, где живет Аваков.

Еще одна встреча была в начале этого года, 28 января, в здании МВД.

О цели этих встреч журналисты поинтересовались у самой Тимошенко.

«Все встречи, которые мы проводим с Арсеном Аваковым, посвящены только честным выборам. Действующий президент думает, что он может купить выборы - не получится. Выборы он не купит», - заявила политик.

Она сообщила, что подала два заявления на имя Авакова о совершении преступления. «И каждый раз я общалась на эту тему, чтобы передать эти заявления, передать доказательства», - сказала Тимошенко.

В то же время, от прямого ответа о судьбе Авакова в случае его победы лидер «Батькивщины» уклонилась.